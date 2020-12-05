Atletico Madrid, doludizgin devam ediyor!

İspanya La Liga'da 12. hafta mücadelesinde Atletico Madrid, konuk ettiği Valladolid'i 2-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Atletico Madrid, doludizgin devam ediyor!
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05 Aralık 2020 22:37
İspanya La Liga'da 12. hafta karşılaşmasında Atletico Madrid, Real Valladolid'i konuk etti.

Wanda Metropolitano'da oynanan mücadele Atletico Madrid'in 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Lemar ve 72. dakikada Marcos Llorente kaydetti.

Bu sonuçla ligdeki 8. galibiyetini alan ve 1 maç eksiği bulunan Atletico Madrid, 26 puanla liderliğini sürdürdü. 2 maçtır kazanamayan Valladolid ise 10 puanla 19. sırada kaldı.

Atletico Madrid, gelecek hafta Real Madrid deplasmanına konuk olacak. Valladolid ise Osasuna'yı ağırlayacak.



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