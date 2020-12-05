Atletico Madrid, doludizgin devam ediyor!

İspanya La Liga'da 12. hafta karşılaşmasında Atletico Madrid, Real Valladolid'i konuk etti.



Wanda Metropolitano'da oynanan mücadele Atletico Madrid'in 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Lemar ve 72. dakikada Marcos Llorente kaydetti.



Bu sonuçla ligdeki 8. galibiyetini alan ve 1 maç eksiği bulunan Atletico Madrid, 26 puanla liderliğini sürdürdü. 2 maçtır kazanamayan Valladolid ise 10 puanla 19. sırada kaldı.



Atletico Madrid, gelecek hafta Real Madrid deplasmanına konuk olacak. Valladolid ise Osasuna'yı ağırlayacak.



