Atletico Madrid'de Oblak'ın yerine Mamardashvili

La Liga'da şampiyonluk yarışının epey dışında kalan Atletico Madrid, gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek istiyor. Bu doğrultuda Atletico Madrid'den bir hamle geldi.



AS'ın haberine göre; Atletico Madrid, 2014 yılından bu yana kalesini koruyan Jan Oblak'a gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. İspanyol ekibinin 31 yaşındaki kaleciyle yollarını ayırıp daha genç bir kaleci takviyesi yapmak istediği belirtildi.



HEDEF MAMARDASHVILI



Bu doğrultuda Madrid ekibinin gözünü Valencia'ya çevirdiği ifade edildi. İspanyol devinin 23 yaşındaki Gürcü kaleci Giorgi Mamardashvili ile ilgilendiği aktarıldı.



25 MİLYON EURO BONSERVİS



Ayrıca Valencia'nın yıldız kalecisi için 25 milyon euro bonservis isteyeceği öne sürüldü.



SEZON PERFORMANSI



Bu sezon Valencia ile 33 maca çıkan Mamardashvili, kalesinde 35 gol görürken, 12 maçta da kalesini gole kapadı.





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