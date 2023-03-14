Atletico 3 puanı uzatmalarda aldı

İspanya La Liga'nın 26. haftasında Atletico Madrid, deplasmanda Girona'ya konuk oldu.
İlk yarısı golsüz biten karşılaşmayı Atletico Madrid uzatmalarda bulduğu tek golle kazandı.
Mücadelede Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golü 90+4. dakikada Alvaro Morata kaydetti. Diego Simeone'nin öğrencileri namağlup serilerini de 9 maça çıkarmış oldu.
Atletico Madrid bu galibiyetle 48 puana yükselerek Real Madrid ve lider Barcelona'yı takibini uzaktan da olsa sürdürdü. Girona ise 30 puanda kaldı.
İlk yarısı golsüz biten karşılaşmayı Atletico Madrid uzatmalarda bulduğu tek golle kazandı.
Mücadelede Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golü 90+4. dakikada Alvaro Morata kaydetti. Diego Simeone'nin öğrencileri namağlup serilerini de 9 maça çıkarmış oldu.
Atletico Madrid bu galibiyetle 48 puana yükselerek Real Madrid ve lider Barcelona'yı takibini uzaktan da olsa sürdürdü. Girona ise 30 puanda kaldı.
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