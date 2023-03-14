Atletico 3 puanı uzatmalarda aldı

La Liga'nın 25. haftasında Atletico Madrid, deplasmanda Girona'yı 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Atletico 3 puanı uzatmalarda aldı
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14 Mart 2023 01:05
İspanya La Liga'nın 26. haftasında Atletico Madrid, deplasmanda Girona'ya konuk oldu.

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmayı Atletico Madrid uzatmalarda bulduğu tek golle kazandı.

Mücadelede Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golü 90+4. dakikada Alvaro Morata kaydetti. Diego Simeone'nin öğrencileri namağlup serilerini de 9 maça çıkarmış oldu.

Atletico Madrid bu galibiyetle 48 puana yükselerek Real Madrid ve lider Barcelona'yı takibini uzaktan da olsa sürdürdü. Girona ise 30 puanda kaldı.

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