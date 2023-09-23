Atılay Canel: "Galibiyeti kaçıran taraf biz olduk"

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Pendikspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Atılay Canel: 'Galibiyeti kaçıran taraf biz olduk'
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23 Eylül 2023 21:33
VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, 1-1 sona eren Pendikspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Atılay Canel, galibiyeti kaçırdıkları için üzgün olduklarını dile getirdi.

Bu maçtan puanlarla ayrılmayı hedeflediklerini belirten Canel, "Penaltıdan dolayı 1-0 mağlup duruma düştük. İkinci yarı daha iyiydik. Galibiyeti kaçıran taraf biz olduk. Golden sonra son 10 dakikada daha iyi pozisyonlar bulduk. Galibiyeti kaçırdığımız için üzgünüz. İkinci yarıda gösterdikleri gayretten dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

 

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