Uzun süre Beşiktaş'ta forma giyen Atiba Hutchinson, önceki gün oğulları Noah, Nava ve Ayo ile Zincirlikuyu'daki bir AVM'de görüntülendi.
Beşiktaş ile sözleşmesi bittikten sonra İstanbul'da yaşamaya devam eden Kanadalı futbolcu, "Türkiye ikinci evim, burada yaşamaya devam edeceğim'' dedi. Ünlü futbolcu taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Beşiktaş ile sözleşmesi bittikten sonra İstanbul'da yaşamaya devam eden Kanadalı futbolcu, "Türkiye ikinci evim, burada yaşamaya devam edeceğim'' dedi. Ünlü futbolcu taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı.
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