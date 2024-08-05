Atiba Türkiye'yi çok sevdi

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Atiba Hutchinson, oğullarıyla birlikte görüntülendiği AVM'de taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Twitter
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Atiba Türkiye'yi çok sevdi
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05 Ağustos 2024 10:20
Uzun süre Beşiktaş'ta forma giyen Atiba Hutchinson, önceki gün oğulları Noah, Nava ve Ayo ile Zincirlikuyu'daki bir AVM'de görüntülendi.

Beşiktaş ile sözleşmesi bittikten sonra İstanbul'da yaşamaya devam eden Kanadalı futbolcu, "Türkiye ikinci evim, burada yaşamaya devam edeceğim'' dedi. Ünlü futbolcu taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

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