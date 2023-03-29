Beşiktaş'ta adeta efsane olan Atiba sezon sonunda aktif futbol yaşantısını noktalayacak.



Kanadalı oyuncuyla ilgili herkesin bir fikri var. Şenol Güneş antrenör kursuna gitmesini, kendi ekibinde yer almasını istiyor.



Başkan Çebi ise, Atiba'nın futbolu bıraktıktan sonra CEO olarak AŞ'de çalışmasını ya da sportif direktör olmasını talep ediyor.



Bu arada Kanada Milli Takımı yetkilileri de Atiba'yı aynı görev için istiyor.



