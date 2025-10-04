04 Ekim
Galatasaray-Beşiktaş
1-182'
04 Ekim
Gençlerbirliği-Alanyaspor
2-2
04 Ekim
Girona-Valencia
2-1
04 Ekim
PEC Zwolle-PSV Eindhoven
0-242'
04 Ekim
Fortuna Sittard-FC Volendam
1-0
04 Ekim
S. Rotterdam-Ajax
3-3
04 Ekim
Auxerre-Lens
22:05
04 Ekim
Brest-Nantes
0-084'
04 Ekim
Metz-Marsilya
0-3
04 Ekim
Atalanta-Como
21:45
04 Ekim
Inter-Cremonese
4-1
04 Ekim
Parma -Lecce
0-1
04 Ekim
Lazio-Torino
3-3
04 Ekim
Real Madrid-Villarreal
22:00
04 Ekim
Athletic Bilbao-Mallorca
2-1
04 Ekim
Chelsea-Liverpool
2-1
04 Ekim
Real Oviedo-Levante
0-2
04 Ekim
Kocaelispor-Eyüpspor
1-0
04 Ekim
M. United-Sunderland
2-0
04 Ekim
Arsenal-West Ham United
2-0
04 Ekim
Leeds United-Tottenham
1-2
04 Ekim
E. Frankfurt-Bayern Munih
0-3
04 Ekim
Werder Bremen-St. Pauli
1-0
04 Ekim
B. Dortmund-RB Leipzig
1-1
04 Ekim
Leverkusen-Union Berlin
2-0
04 Ekim
Augsburg-Wolfsburg
3-1
04 Ekim
Amed Sportif-Keçiörengücü
4-1
04 Ekim
Erzurumspor-Vanspor FK
1-1
04 Ekim
Pendikspor-A.Demirspor
3-0
04 Ekim
Bandırmaspor-Ümraniye
2-1
04 Ekim
SC Heerenveen-Excelsior
22:00

Athletic Bilbao, Mallorca'yı iki golle devirdi!

İspanya La Liga'nın 8. haftasında Athletic Bilbao, sahasında Mallorca'yı 2-1 mağlup etti.

calendar 04 Ekim 2025 21:26 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2025 21:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Athletic Bilbao, Mallorca'yı iki golle devirdi!
İspanya La Liga'nın 8. haftasında Athletic Bilbao, Mallorca'yı konuk etti.

San Mames Stadyumu'ndaki mücadeleyi Bilbao, 2-1 kazandı.

Athletic Bilbao'ya galibiyeti getiren golleri dakika 9'da Inaki Williams ile 82. dakikada Alejandro Rego kaydetti.

Mallorca'nın tek golünü ise dakika 77'de Samuel Costa attı.

Mallorca'da Vedat Muriqi mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Mallorca'da Antonio Sanchez, 90+2. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonucun ardından Athletic Bilbao, puanını 13 yaptı. Mallorca, 5 puanda kaldı.

Milli aranın ardından Athletic Bilbao, Elche deplasmanına gidecek. Mallorca, Sevilla deplasmanına gidecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.