Athletic Bilbao, Mallorca'yı iki golle devirdi!

İspanya La Liga'nın 8. haftasında Athletic Bilbao, Mallorca'yı konuk etti.



San Mames Stadyumu'ndaki mücadeleyi Bilbao, 2-1 kazandı.



Athletic Bilbao'ya galibiyeti getiren golleri dakika 9'da Inaki Williams ile 82. dakikada Alejandro Rego kaydetti.



Mallorca'nın tek golünü ise dakika 77'de Samuel Costa attı.



Mallorca'da Vedat Muriqi mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.



Mallorca'da Antonio Sanchez, 90+2. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



Bu sonucun ardından Athletic Bilbao, puanını 13 yaptı. Mallorca, 5 puanda kaldı.



Milli aranın ardından Athletic Bilbao, Elche deplasmanına gidecek. Mallorca, Sevilla deplasmanına gidecek.



