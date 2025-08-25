Athletic Bilbao, 3 puanı tek golle aldı!

La Liga'nın ikinci haftasında Athletic Bilbao, evinde Rayo Vallecano'yu ağırladı.
San Mames Stadyumu'nda oynanan maçta Athletic Bilbao, Rayo Vallecano'yu 1-0 mağlup etti.
Athletic Bilbao'ya galibiyeti getiren gol 66. dakikada Ohian Sancet'in penaltısından geldi.
Bu sonuçla birlikte Athletic Bilbao puanını 6'ya çıkarırken Rayo Vallecano ise 3 puanda kaldı.
Önümüzdeki hafta Athletic Bilbao, Real Betis deplasmanına gidecek. Rayo Vallecano ise evinde Barcelona'yı ağırlayacak.
