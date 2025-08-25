25 Ağustos
Eyüpspor-Alanyaspor
2-1
25 Ağustos
İstanbulspor-Manisa FK
1-181'
25 Ağustos
Newcastle-Liverpool
0-249'
25 Ağustos
Athletic Bilbao-Rayo Vallecano
1-0
25 Ağustos
Sevilla-Getafe
0-137'
25 Ağustos
Udinese-Verona
1-1
25 Ağustos
Inter-Torino
4-066'

Athletic Bilbao, 3 puanı tek golle aldı!

La Liga'nın ikinci haftasında Athletic Bilbao sahasında ağırladığı Rayo Vallecano'yu 1-0 mağlup etti.

La Liga'nın ikinci haftasında Athletic Bilbao, evinde Rayo Vallecano'yu ağırladı.

San Mames Stadyumu'nda oynanan maçta Athletic Bilbao, Rayo Vallecano'yu 1-0 mağlup etti.

Athletic Bilbao'ya galibiyeti getiren gol 66. dakikada Ohian Sancet'in penaltısından geldi.

Bu sonuçla birlikte Athletic Bilbao puanını 6'ya çıkarırken Rayo Vallecano ise 3 puanda kaldı.

Önümüzdeki hafta Athletic Bilbao, Real Betis deplasmanına gidecek. Rayo Vallecano ise evinde Barcelona'yı ağırlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
