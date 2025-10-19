İtalya Serie A'nın 7. haftasında Atalanta, sahasında Lazio'yu konuk etti.



New Balance Arena'da oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı.



Bu sonuçla birlikte Atalanta, 11 puan ile 8. sırada yer aldı. Lazio ise 8 puan ile 11. sırada konumlandı.



Ligde gelecek hafta Atalanta, Cremonese'ye konuk olacak. Lazio, Juventus'u konuk edecek.