Atalanta'da Moustapha Cisse'nin hikayesi

İtalya Serie A'da zirvenin iddialı ekiplerinden Atalanta, deplasmanda Bologna'yı 1-0 yenerken galibiyeti getiren golü kaydeden Moustapha Cisse'nin hikayesi dikkat çekti.İtalya'ya sığınmacı olarak gelen ve geçtiğimiz aya kadar 8. Lig olarak kabul edilen ligde sadece mültecilerden oluşan SD Rinascita Refugees'te forma giyen Cisse'yi Atalanta scoutları, Serie B ekibi Lecce ile yapılan bir hazırlık maçında keşfetti.22 Şubat'ta Atalanta altyapısına dahil edilen 18 yaşındaki Cisse, sakatlıklar nedeniyle A takımda sadece bir tane forvet kalması nedeniyle Bologna maçının kadrosuna Gasperini tarafından dahil edildi. Maçın 65. dakikasında oyuna giren ve 82'de attığı golle takımına 3 puanı getiren Cisse, tüm Avrupa'ya adını duyurmayı başardı.Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Atalanta'da büyük sevinç yaşanırken, sahayı takım arkadaşlarının omuzlarında terk eden Cisse'ye Merih Demiral'dan destek geldi. Maç sonunda açıklamalarda bulunan başarılı stoper, Cisse'den ilerleyen haftalarda daha fazlasını göreceklerini söyledi.Cisse'nin kendilerine çok iyi uyum sağladığını söyleyen Merih, "Kazanmak önemliydi. Hem Atalanta, hem Cisse için mutluyum, antrenmanlarda şimdiden çok iyi uyum sağladı. Golü hak etti, bir sonraki maçta daha da iyisini yapacak." ifadelerini kullandı.