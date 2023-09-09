Atakaş Hatayspor'dan ayrılık için izin!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, futbolcusu Musa Çağıran'ın transfer görüşmeleri yapmasına izin verildiğini duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Atakaş Hatayspor'dan ayrılık için izin!
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09 Eylül 2023 17:17
Son güncelleme 09 Eylül 2023 17:18
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Musa Çağıran'ın başka takımlara transfer olması için izin verdiğini açıkladı.

Hatayspor, Musa Çağıran ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Profesyonel futbolcumuz Musa Çağıran'a transfer görüşmeleri yapabilmesi için gerekli izin verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

HATAYSPOR'DA 15 MAÇ 

2022/23 sezonunun başında Tümosan Konyaspor'dan Atakaş Hatayspor'a transfer olan 30 yaşındaki futbolcu, takımıyla 15 maça çıkmıştı.

 

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