Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Musa Çağıran'ın başka takımlara transfer olması için izin verdiğini açıkladı.



Hatayspor, Musa Çağıran ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Profesyonel futbolcumuz Musa Çağıran'a transfer görüşmeleri yapabilmesi için gerekli izin verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.



HATAYSPOR'DA 15 MAÇ



2022/23 sezonunun başında Tümosan Konyaspor'dan Atakaş Hatayspor'a transfer olan 30 yaşındaki futbolcu, takımıyla 15 maça çıkmıştı.







