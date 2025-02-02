Aston Villa, PSG ile anlaştı: Marco Asensio!

Aston Villa, ara transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Fabrizio Romano'nun haberine göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Fransa ekibi PSG'nin 29 yaşındaki İspanyol oyuncusu Marco Asensio'nun kiralık transferi için kulüple anlaştı.
PERFORMANSI
Bu sezon PSG formasıyla 16 maça çıkan Asensio, 2 gol 4 asistlik performans sergiledi.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Fransa ekibi PSG'nin 29 yaşındaki İspanyol oyuncusu Marco Asensio'nun kiralık transferi için kulüple anlaştı.
PERFORMANSI
Bu sezon PSG formasıyla 16 maça çıkan Asensio, 2 gol 4 asistlik performans sergiledi.