Aston Villa, PSG ile anlaştı: Marco Asensio!

Aston Villa, yıldız oyuncu Marco Asensio'nun kiralık transferi için Paris Saint-Germain ile anlaşma sağladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
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Aston Villa, PSG ile anlaştı: Marco Asensio!
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02 Şubat 2025 02:04
Aston Villa, ara transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Fransa ekibi PSG'nin 29 yaşındaki İspanyol oyuncusu Marco Asensio'nun kiralık transferi için kulüple anlaştı.

PERFORMANSI

Bu sezon PSG formasıyla 16 maça çıkan Asensio, 2 gol 4 asistlik performans sergiledi.
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