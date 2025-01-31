Aston Villa'dan Marcus Rashford hamlesi

Marcus Rashford'un Barcelona'ya olan transferi, FFP gerekçesiyle neredeyse imkansızlaştı.*** HERKESE 1000 TL HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Jhon Duran'ın ayrılık ihtimaline karşı alternatif arayışına geçen Aston Villa, Marcus Rashford'u gündemine aldı.
Son 12 maçta kadroya alınmayan Rashford, kulübü Manchester United'tan ayrılmaya yakın.
PERFORMANSI
İngilliz yıldız bu sezon çıktığı 24 maçta 7 gol 3 asistlik performans sergiledi.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Jhon Duran'ın ayrılık ihtimaline karşı alternatif arayışına geçen Aston Villa, Marcus Rashford'u gündemine aldı.
Son 12 maçta kadroya alınmayan Rashford, kulübü Manchester United'tan ayrılmaya yakın.
PERFORMANSI
İngilliz yıldız bu sezon çıktığı 24 maçta 7 gol 3 asistlik performans sergiledi.