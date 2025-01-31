Aston Villa'dan Marcus Rashford hamlesi

Aston Villa, İngiliz oyuncu Marcus Rashford'u yakın takibine aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
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Aston Villa'dan Marcus Rashford hamlesi
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31 Ocak 2025 20:23
Marcus Rashford'un Barcelona'ya olan transferi, FFP gerekçesiyle neredeyse imkansızlaştı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Jhon Duran'ın ayrılık ihtimaline karşı alternatif arayışına geçen Aston Villa, Marcus Rashford'u gündemine aldı.

Son 12 maçta kadroya alınmayan Rashford, kulübü Manchester United'tan ayrılmaya yakın.

PERFORMANSI

İngilliz yıldız bu sezon çıktığı 24 maçta 7 gol 3 asistlik performans sergiledi.

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