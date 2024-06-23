Aston Villa, Chelsea'den satın aldı: Ian Maatsen!

Premier Lig ekibi Aston Villa, geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund'daki performansıyla birçok dünya devinin ilgisini çeken Ian Maatsen'i kadrosuna kattı.



İngiliz ekibi, 22 yaşındaki sol bekin transferi için Chelsea ile 44 milyon euro bonservis karşılığında anlaştı.



Hollandalı oyuncu, Aston Villa için Hollanda Milli Takım kampından bir süreliğine ayrılarak sağlık kontrolünden geçti.



Maatsen, yeni kulübü Aston Villa ile 2030 yazına kadar sözleşme imzalayacak.



SEZON PERFORMANSI



Geçtiğimiz sezonun ortasında Borussia Dortmund'a kiralanan Maatsen, tüm sezon boyunca çıktığı 38 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU