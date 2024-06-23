Aston Villa, Chelsea'den satın aldı: Ian Maatsen!

Aston Villa, Chelsea ile 22 yaşındaki futbolcu Ian Maatsen'in transferi için 44 milyon euro bonservis karşılığında anlaşmaya vardı. Oyuncu, Aston Villa için sağlık kontrollerinden geçti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Aston Villa, Chelsea'den satın aldı: Ian Maatsen!
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23 Haziran 2024 19:15
Premier Lig ekibi Aston Villa, geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund'daki performansıyla birçok dünya devinin ilgisini çeken Ian Maatsen'i kadrosuna kattı.

İngiliz ekibi, 22 yaşındaki sol bekin transferi için Chelsea ile 44 milyon euro bonservis karşılığında anlaştı.

Hollandalı oyuncu, Aston Villa için Hollanda Milli Takım kampından bir süreliğine ayrılarak sağlık kontrolünden geçti.

Maatsen, yeni kulübü Aston Villa ile 2030 yazına kadar sözleşme imzalayacak.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonun ortasında Borussia Dortmund'a kiralanan Maatsen, tüm sezon boyunca çıktığı 38 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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