Aston Villa, 3 golle galibiyete uzandı!

Premier Lig 8. hafta maçında Aston Villa, deplasmanda Fulham'ı 3-1 mağlup etti.

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Aston Villa, 3 golle galibiyete uzandı!
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19 Ekim 2024 19:02
Premier Lig 8. hafta maçında Aston Villa, deplasmanda Fulham ile karşılaştı. Craven Cottage'de oynanan maçı Aston Villa 3-1 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Rogers, 59. dakikada Watkins ve 69. dakikada Diop(k.k) kaydetti. Fulham'ın tek golü 5. dakikada Raul Jimenez'den geldi.

Aston Villa'da Jayden Philogene, 88 ve 90+. dakikalarda gördüğü kartlarla oyun ışında kaldı. Fulham'da ise Andersen 64. dakikada doğrudan kırmızı kartla oyundan atıldı.

Bu sonucun ardından Villa, puanını 17'ye çıkardı. Fulham ise 11 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Aston Villa, Bournemouth'u ağırlayacak. Fulham ise Everton deplasmanına gidecek.

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