Arthur Zico'dan Talisca övgüsü!

Fenerbahçe'nin 100. yıl şampiyonluğunda imzası olan ve Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan son yabancı teknik direktör olan Arthur Zico, sarı lacivertli kulübün tarihinde önemli bir yere sahip.



Zico, Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı vatandaşı Anderson Talisca'yı Sabah Gazetesi'ne değerlendirdi ve şunları söyledi:



"SIRADAN BİR OYUNCU DEĞİL"



"Talisca sıradan bir oyuncu değil, sahaya çıktığında fark yaratan bir yıldız. O bir Brezilyalı maestro, Çin'de ve Suudi Arabistan'da rakiplerini adeta sahadan sildi, her ligde iz bırakan bir performans sergiledi."



Talisca'nın, Fenerbahçe'de ilerleyen haftalarda belirleyici bir isim olacağının altını çizen Zico, sözlerini şöyle sürdürdü:



"FENERBAHÇE'NİN TALISCA'YA ÇOK İHTİYACI OLACAK"



"Uzun süre futboldan uzak kalması onu biraz düşürdü ama fizik olarak daha iyi bir duruma gelecek. Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda Talisca'ya çok ihtiyacı olacak."



"NE KADAR ÖZEL OLDUĞUNU FARK ETTİM"



Onun yeteneklerine hayran olduğunu da belirten Brezilyalı hoca, "Sahada canlı olarak sadece iki kez izleme fırsatım oldu. Ama o bile oyuncunun ne kadar özel olduğunu fark etmemi sağladı. Özellikle Kashima karşısında Guangzhou formasıyla attığı kritik golü unutamıyorum. Çok büyüleyiciydi. Takımını Asya Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura taşımıştı" dedi.



