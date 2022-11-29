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Arthur Masuaku için karar kesin

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in takımda düşünmediği Arthur Masuaku için kulübü West Ham ile fesih görüşmeleri başladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Arthur Masuaku için karar kesin
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29 Kasım 2022 10:51
Arthur Masuaku
Arthur Masuaku
Beşiktaş
Beşiktaş'ta yönetim, Arthur Masuaku'nun kiralık sözleşmesini feshetmek için West Ham ile temas kurdu.

Kongolu oyuncunun performansının rahatsızlık verdiği belirtildi. West Ham yönetimi ise DR Kongolu oyuncu için Beşiktaş'ın ödemeyi taahhüt ettiği tüm rakamı tahsil edeceği bilgisini verdi.

Sezonun geri kalanı için Masuaku için bir takım bulunamazsa West Ham'da A takıma alınmayacağı rezerv takıma gönderileceği iletildi.

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