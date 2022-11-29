Arthur Masuaku için karar kesin

Beşiktaş'ta yönetim, Arthur Masuaku'nun kiralık sözleşmesini feshetmek için West Ham ile temas kurdu.



Kongolu oyuncunun performansının rahatsızlık verdiği belirtildi. West Ham yönetimi ise DR Kongolu oyuncu için Beşiktaş'ın ödemeyi taahhüt ettiği tüm rakamı tahsil edeceği bilgisini verdi.



Sezonun geri kalanı için Masuaku için bir takım bulunamazsa West Ham'da A takıma alınmayacağı rezerv takıma gönderileceği iletildi.





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