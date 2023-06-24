Arsenal, Timber'da mutlu sona ulaştı

Gelecek sezon geniş rotasyonlu kadro kurmayı planlayan Arsenal, uzun süredir girişimlerde bulunduğu Jurrien Timber transferinde sona geldi.



Alman basının haberine göre Arsenal, Ajax'ın 22 yaşındaki savunmacısı Jurrien Timber ile prensip anlaşmasına vardı.



İngiliz ekibinin Ajax'a Timber için 38 milyon euro bonservis ödeyeceği konuşuluyor.



Arsenal'in bu transferi önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.



BU SEZONKİ PERFORMANSI



Ajax formasıyla bu sezon 47 karşılaşmaya çıkan Timber, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.





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