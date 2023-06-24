Arsenal, Timber'da mutlu sona ulaştı

Arsenal, Ajax forması giyen 22 yaşındaki stoper Jurrien Timber ile prensip anlaşmasına vardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
Arsenal, Timber'da mutlu sona ulaştı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Haziran 2023 21:59
Gelecek sezon geniş rotasyonlu kadro kurmayı planlayan Arsenal, uzun süredir girişimlerde bulunduğu Jurrien Timber transferinde sona geldi. 

Alman basının haberine göre Arsenal, Ajax'ın 22 yaşındaki savunmacısı Jurrien Timber ile prensip anlaşmasına vardı.

İngiliz ekibinin Ajax'a Timber için 38 milyon euro bonservis ödeyeceği konuşuluyor. 

Arsenal'in bu transferi önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI 

Ajax formasıyla bu sezon 47 karşılaşmaya çıkan Timber, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. 

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery