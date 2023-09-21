Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Arsenal ile PSV Eindhoven karşı karşıya geldi. İngiliz ekibi Arsenal, Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'i 4-0'lık skorla mağlup etti.
Arsenal'in gollerini 8. dakikada Bukayo Saka, 20. dakikada Leandro Trossard, 38. dakikada Gabriel Jesus ve 70. dakikada Martin Odegaard kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Arsenal, B Grubu'nda ilk haftayı liderlik koltuğunda kapattı. PSV ise ilk haftayı puansız geçirdi.
Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda bir sonraki hafta Arsenal, Fransız ekibi Lens'e konuk olacak. PSV Eindhoven, Sevilla'yı ağırlayacak.
Arsenal'in gollerini 8. dakikada Bukayo Saka, 20. dakikada Leandro Trossard, 38. dakikada Gabriel Jesus ve 70. dakikada Martin Odegaard kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Arsenal, B Grubu'nda ilk haftayı liderlik koltuğunda kapattı. PSV ise ilk haftayı puansız geçirdi.
Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda bir sonraki hafta Arsenal, Fransız ekibi Lens'e konuk olacak. PSV Eindhoven, Sevilla'yı ağırlayacak.