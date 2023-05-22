Arsenal'in hedefinde İlkay Gündoğan var!

Mikel Arteta, Premier Lig'de şampiyonluğu Guardiola'ya kaptırırken Manchester City'ye son maçlarda can veren İlkay Gündoğan'ı gözüne kestirdi.

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Arsenal'in hedefinde İlkay Gündoğan var!
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22 Mayıs 2023 13:28
İngiltere Premier Lig'de uzun süre liderliğini sürdüren ancak aldığı kötü sonuçların ardından şampiyonluğu Manchester City'ye kaptıran Arsenal'de yeni sezonun transfer çalışmaları başladı.

Orta saha bölgesine 3 takviye yapmayı planlayan Londra ekibi, bu isimlerden birinin Manchester City'i ile kontratı sona erecek İlkay Gündoğan olmasını istiyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Manchester City'nin kaptanı İlkay Gündoğan'ın kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve takımdan ayrılması bekleniyor.

Arsenal, daha önce Zinchenko ve Jesus transferlerinde olduğu gibi İlkay Gündoğan'ı da Guardiola'nın elinden almak istiyor. Ancak bunun için önce Granit Xhaka'nın takımdan ayrılması gerekecek. Takımdan ayrılan oyuncuların durumuna göre transferler yapılacak.

DECLAN RICE VE MASON MOUNT LİSTEDE 
Londra ekibinin listesinde bulunan diğer iki yıldızın ise Declan Rice ve Chelsea'nin satış listesine koyduğu Mason Mount olduğu iddia edildi.

West ham United ve İngiliz Milli takımında başarılı performans çizen Rice'ın adı birçok İngiliz devi ile anılıyor. 


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