Arsenal, farklı noktaladı

Arsenal, İngiltere Premier Lig'in son haftasında Arsenal, sahasında Wolverhampton'u 5-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Arsenal, farklı noktaladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Mayıs 2023 20:30
İngiltere Premier Lig'in 38. ve son haftasında Arsenal, sahasında Wolverhampton ile karşı karşıya geldi. Emirates Stadyumu'ndaki maçı Arsenal 5-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 11 ve 14. dakikalarda Granit Xhaka, 27. dakikada Bukayo Saka, 58. dakikada Gabriel Jesus ve 78. dakikada Jakub Kiwior attı.

Bu sonucun ardından Arsenal, uzun süre şampiyonluk yarışında kaldığı sezonu 84 puanla 2. sırada bitirdi. Wolverhampton 41 puanla ligi tamamladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery