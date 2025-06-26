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Arsenal, Eberechi Eze'yi kadrosuna katmak istiyor!

Crystal Palace'ın yıldızı Eberechi Eze, Arsenal'in transfer radarına girdi. Eze'nin 80 milyon euroluk serbest kalma maddesi dikkat çekiyor.

calendar 26 Haziran 2025 19:52 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2025 20:07
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Arsenal, Eberechi Eze'yi kadrosuna katmak istiyor!
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Yeni sezon öncesi sol kanat için arayışlarını sürdüren Arsenal, Crystal Palace'ın yıldızı Eberechi Eze'yi transfer listesine ekledi.

İngiliz basınından GiveMeSport'un haberine göre, 26 yaşındaki İngiltere Milli Takımı oyuncusunun sözleşmesinde 80 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi bulunuyor. Bu bedelin üç taksit halinde ödenebileceği ifade ediliyor.

EZELİ RAKİBİ DE İSTİYOR!

Eze ile ilgilenen tek kulüp Arsenal değil. Kuzey Londra'nın bir diğer temsilcisi Tottenham, Mathys Tel'i kadrosuna katmasına rağmen sol kanada bir takviye daha yapmayı planlıyor ve Eze'yi yakından takip ediyor.


CRYSTAL PALACE KARNESİ

Crystal Palace kariyerinde 167 resmi maçta forma giyen Eberechi Eze, bu maçlarda 40 kez fileleri havalandırırken 28 gol pası verdi.


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