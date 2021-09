Arsenal'den Elneny için Galatasaray'a ret

Galatasaray, Muhammed Elneny için Arsenal ile bir kez daha temas kurdu.



Sky Sports'ta yer alan habere göre; Galatasaray, sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Muhammed Elneny için Arsenal ile masaya oturdu ancak Londra ekibi, teknik ekiple yaptığı görüşmenin ardından oyuncunun bu sezon takımda rolü olduğuna karar vererek teklifi reddetti.



Geçen sezon Mikel Arteta ile birlikte tekrar Arsenal as kadrosunda yer alan Elneny, 41 maçta forma giymişti.



2019/20'DE BEŞİKTAŞ'TA OYNADI



Ocak 2016'da 12.5 milyon euro bonservis bedeliyle Basel'den Arsenal'e transfer olan 29 yaşındaki Mısırlı orta saha oyuncusu, 2019/20 sezonunu Beşiktaş'ta kiralık geçirmişti.



ARTETA: "EGOSU YOK, ONU HERKES SEVER"



Arsenal menajeri Arteta: "Elneny'nin egosu yok ve takıma çok özel bir enerji veriyor. Elneny, Arsenal'in kulüp kültürüne katkıda bulunuyor ve kulüpteki herkes onu çok seviyor"



AUBA: "ELNENY'İ GERÇEKTEN ÇOK SEVİYORUM"



Aubameyang: "Elneny gerçekten harika bir oyuncu, her zaman ileri oynamak istiyor. Her zaman bize topu vermeye çalışıyor. Arsenal'e geri döndüğü için mutluyuz.



Elneny'i seviyorum çünkü biraz benim gibi, her zaman mutlu ve pozitif. Ondan bazı Arapça kelimeler öğrendim. Habibi ve Elhamdülillah diyebiliyorum"



GILBERTO: "ARSENAL'DE YETERİNCE OYNATILMADI"



Gilberto Silva: "Arsenal, Patrick Vieira veya benim profilimde bir oyuncuya sahip değil. Bize benzeyen tek isim, Muhammed Elneny'di ama yeterince oynatılmadı."