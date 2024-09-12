Arsenal, Arteta ile uzattı!

Arsenal, İspanyol teknik direktörü Mikel Arteta için kararını verdi.



Arsenal, Mikel Arteta'nın 2025 yılında sona erecek olan sözleşmesini 3 yıl uzatma konusunda anlaşma sağladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli teknik adamla 2027 yılına kadar yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.



2019'dan beri Arsenal'i çalıştıran Mikel Arteta, 234 maçta 142 galibiyet, 35 beraberlik ve 57 mağlubiyet aldı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU