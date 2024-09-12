Arsenal, Arteta ile uzattı!

Arsenal, sözleşmesi 2025'te sona erecek olan Mikel Arteta'nın kontratını uzattı.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Arsenal, Arteta ile uzattı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Eylül 2024 14:33
Arsenal, İspanyol teknik direktörü Mikel Arteta için kararını verdi.

Arsenal, Mikel Arteta'nın 2025 yılında sona erecek olan sözleşmesini 3 yıl uzatma konusunda anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli teknik adamla 2027 yılına kadar yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

2019'dan beri Arsenal'i çalıştıran Mikel Arteta, 234 maçta 142 galibiyet, 35 beraberlik ve 57 mağlubiyet aldı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery