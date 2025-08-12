12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
19:00
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
20:00
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
20:00
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
20:00
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
20:00
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
20:30
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
21:15
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
21:15
12 Ağustos
Benfica-Nice
22:00
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
22:00
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
0-047'
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
18:30

Arroyo'nun hedefi ilk 11

Beşiktaş'ın Brezilya'dan kadrosuna kattığı genç oyuncusu Keny Arroyo, ilk 11'e yerleşmek istiyor.

calendar 12 Ağustos 2025 11:18
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Arroyo'nun hedefi ilk 11
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ın genç yeteneği Keny Arroyo, Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in gözüne girip adını ilk 11'e yazdırmak istiyor.

Beşiktaş'ın Avusturya kampındaki maçlarda süre bulan Arroyo, Shaktar Donetsk maçlarında süre almazken St Patrick's maçında ise ikinci yarıda sahadaydı.

Bu nedenle düzenli ilk 11 oyuncusu olmak isteyen Arroyo, takım çalışmalarına ekstra olarak bireysel çalışmalarda da bulunuyor.

SERDAL ADALI'DAN ARROYO SÖZLERİ 

Pazartesi günü gerçekleştirilen basın toplantısında Beşikaş Başkanı Serdal Adalı, Keny Arroyo'nun da durumundan bahsetti.

Arroyo'nun henüz çık genç olduğuna dikkat çeken Adalı'nın sözleri şu şekilde:

"Arroyo konusunda kiralama düşünmüyoruz. Bunlar 18 yaşında çocuk. Ara sıra takılıyorum daha 18 yaşında futbolcu transfer etmeyeceğim diye. Zaman zaman problemli zamanları oluyor, hocasıyla bu sıkıntıları çözüyor. Arroyo süre aldıkça bu takımın 7 numaradaki asıl futbolcusu olacak."

PERFORMANSI

Ekvadorlu oyuncu şu ana kadar Beşiktaş ile 13 maça çıktı ve 2 gol sevinci yaşadı.


 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.