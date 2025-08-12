Arroyo'nun hedefi ilk 11

Beşiktaş'ın genç yeteneği Keny Arroyo, Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in gözüne girip adını ilk 11'e yazdırmak istiyor.
Beşiktaş'ın Avusturya kampındaki maçlarda süre bulan Arroyo, Shaktar Donetsk maçlarında süre almazken St Patrick's maçında ise ikinci yarıda sahadaydı.
Bu nedenle düzenli ilk 11 oyuncusu olmak isteyen Arroyo, takım çalışmalarına ekstra olarak bireysel çalışmalarda da bulunuyor.
SERDAL ADALI'DAN ARROYO SÖZLERİ
Pazartesi günü gerçekleştirilen basın toplantısında Beşikaş Başkanı Serdal Adalı, Keny Arroyo'nun da durumundan bahsetti.
Arroyo'nun henüz çık genç olduğuna dikkat çeken Adalı'nın sözleri şu şekilde:
"Arroyo konusunda kiralama düşünmüyoruz. Bunlar 18 yaşında çocuk. Ara sıra takılıyorum daha 18 yaşında futbolcu transfer etmeyeceğim diye. Zaman zaman problemli zamanları oluyor, hocasıyla bu sıkıntıları çözüyor. Arroyo süre aldıkça bu takımın 7 numaradaki asıl futbolcusu olacak."
PERFORMANSI
Ekvadorlu oyuncu şu ana kadar Beşiktaş ile 13 maça çıktı ve 2 gol sevinci yaşadı.
