Arne Slot: "Henüz doğru yanıtı bulamadık"

Premier Lig'de üst üste dördüncü kez sahadan mağlubiyetle ayrılan Liverpool'da teknik direktör Arne Slot, Brentford yenilgisinin ardından takımın yaşadığı düşüşü değerlendirdi.

calendar 26 Ekim 2025 13:57
Arne Slot: 'Henüz doğru yanıtı bulamadık'
Premier Lig'in 9. haftasında Liverpool, deplasmanda Brentford'a 3-2 mağlup olarak üst üste dördüncü yenilgisini aldı.
 
Bu sonuçla kırmızıların ligdeki kötü gidişi devam ederken, teknik direktör Arne Slot, maç sonrası yaptığı açıklamada takımın yaşadığı sorunlara değindi.
 
Basın toplantısında konuşan Hollandalı teknik adam, rakiplerin Liverpool'a karşı geliştirdiği oyun planına henüz çözüm bulamadıklarını söyledi:
 
"Oldukça fazla şey ters gitti. Takımlar bize karşı belirli bir oyun tarzıyla oynuyor ve bu çok etkili bir strateji. Biz ise buna henüz yanıt bulamadık."
 
Slot, erken yenen gollerin takımın direncini kırdığını da vurguladı:
 
"Maçın beşinci dakikasında 1-0 geriye düşmek durumu kolaylaştırmıyor. İyi oynamasak bile iki gol atabilecek kapasitedeyiz. Ancak bu kadar gol yiyerek rekabet etmemiz imkansız."
 
Tecrübeli teknik adam, savunmadaki problemlerin yalnızca defans hattından kaynaklanmadığını da ifade etti:
 
"Bu sadece savunmayla ilgili değil, sahadaki 11 oyuncunun sorumluluğu. Yaz döneminde kadroda yaşanan büyük değişiklikler bu duruma etkili oldu."
 
Slot, alınan sonuçlardan duyduğu hayal kırıklığını da gizlemedi:
 
"Açıkçası dört maç üst üste kaybedeceğimizi beklemiyordum. Dört yenilgi üst üste aldık ama son altı maçın beşi deplasmandaydı," dedi.
 
Liverpool, önümüzdeki haftalarda alacağı sonuçlarla bu kötü gidişata son vermek ve yeniden zirve yarışına dönmek istiyor.
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
