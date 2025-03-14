Efeler Ligi'nde hafta içindeki erteleme maçında Akkuş Belediyespor'u deplasmanda 3-0 yenerek 6'da 6 yapan ve 4'üncü sıraya yükselen Arkas Spor, normal sezonun son haftasında yarın evinde zirve takipçisi Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak.



İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı Yavuz Akdemir, Ferhat Büyükpamukçu hakem ikilisi yönetecek.



Maçın biletleri 110 TL'den satışa sunuldu. İzmir temsilcisi rakibini mağlup etmesi halinde 4'üncü sırayı koruyarak şampiyonluk iddiasını sürdürecek.



"SEZONUN EN ÖNEMLİ MAÇINA ÇIKACAĞIZ"



Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Sezonun en önemli maçına çıktığımızı söyleyebilirim. Kazanmamız halinde sezonu ilk 4 içinde tamamlayacağız ve şampiyonluk yarışına katılacağız. Tüm taraftarımızı bu önemli maça davet ediyoruz" dedi.



Ligde ilk 8'i garantileyen Altekma ise aynı saatte deplasmanda Galatasaray'la karşı karşıya gelecek.



