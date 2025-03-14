Arkas Spor'dan kritik viraj!

Efeler Ligi'nde normal sezonun son haftasında Arkas Spor, evinde zirve takipçisi Fenerbahçe'yi ağırlayacak. İzmir ekibi, kazanması halinde 4. sıradaki yerini koruyarak şampiyonluk iddiasını sürdürecek.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Arkas Spor'dan kritik viraj!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Mart 2025 17:50

Efeler Ligi'nde hafta içindeki erteleme maçında Akkuş Belediyespor'u deplasmanda 3-0 yenerek 6'da 6 yapan ve 4'üncü sıraya yükselen Arkas Spor, normal sezonun son haftasında yarın evinde zirve takipçisi Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak.

İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı Yavuz Akdemir, Ferhat Büyükpamukçu hakem ikilisi yönetecek.

Maçın biletleri 110 TL'den satışa sunuldu. İzmir temsilcisi rakibini mağlup etmesi halinde 4'üncü sırayı koruyarak şampiyonluk iddiasını sürdürecek.

"SEZONUN EN ÖNEMLİ MAÇINA ÇIKACAĞIZ"

Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Sezonun en önemli maçına çıktığımızı söyleyebilirim. Kazanmamız halinde sezonu ilk 4 içinde tamamlayacağız ve şampiyonluk yarışına katılacağız. Tüm taraftarımızı bu önemli maça davet ediyoruz" dedi.

Ligde ilk 8'i garantileyen Altekma ise aynı saatte deplasmanda Galatasaray'la karşı karşıya gelecek. 

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery