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Arenas: "Howard'ın 'En iyi 75' listesine alınmaması, saygısızlık"

Eski NBA yıldızı Gilbert Arenas, Los Angeles Lakers pivotu Dwight Howard'ın "NBA'in en iyi 75 oyuncusu" listesinde yer almış olması gerektiğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA yıldızı Gilbert Arenas, Los Angeles Lakers pivotu Dwight Howard'ın "NBA'in en iyi 75 oyuncusu" listesinde yer almış olması gerektiğini söyledi.

NBA'in "En iyi 75" listesinde yokluğu en tartışma konusu olan oyunculardan biri, eski Orlando Magic süperstarı Howard olmuştu.

"No Chill" isimli podcast'inde konuşan Arenas'a göre bu durum, Dwight'ın bireysel başarılarını tanımayanlardan gelen bir küçümsemeydi:

"Alınmaması en saygısızca olan, muhtemelen Dwight Howard'tı. Yani, eğer Patrick Ewing girmişse... hadi ama. Bağımsız olarak istatistiklerden, rakamların bir oyuncu olarak yaptıklarını nasıl yansıttığından bahsediyoruz.

Unutmayın, şampiyonluk sezonda en son olan şeydir. Peki bir birey olarak gerçekten ne yaptın? Dominant bir oyuncu muydun?

Yani istatistikleri karşılaştırdığınızda ve öz geçmişine baktığınızda, bu listede olmadığına gerçekten şaşırıyorsunuz. Eğer Ewing varsa, Dwight onun önündedir. Karşılaştırdığınızda, başarıları onunkine daha ağır basıyor, üzgünüm."

Süperstar bir oyuncu olduğu Magic ile oynadığı sekiz sezonda Howard, %58 şut yüzdesiyle maç başına 18.4 sayı, 13.0 ribaund ve 2.2 blok ortalamaları tutturmuştu. Howard ayrıca sekiz kez All-Star seçilmiş, sekiz kez All-NBA kadrolarına girmiş, üç kez Yılın Savunmacısı ödülünü kazanmış ve 2020'de de NBA şampiyonluğu kazanmıştı.


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