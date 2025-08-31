Arda Turan'ın öğrencisi rekor bedelle transfer oluyor

Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Fulham, Arda Turan'ın öğrencisini kadroya katmaaya hazırlanıyor.BBC'nin haberine göre İngiliz ekibi, Shaktar Donetsk oyuncusu Kevin'ı 40 milyon euro karşılıüında transfer edecek. iki kulüp arasındaki görüşmelerde pürüz kalmadı.Brezilyalı oyuncu, transfer dönemi bitmeden İngiltere'ye gidecek ve sağlık kontrollerinden geçecek.Fulham'ın bir oyuncuya ödediği en çok bonservis bedeli rekoru 31.8 milyon euro ile Emile Smith-Rowe'a aitti.22 yaşındaki oyuncu bu transfer ile birlikte Fulham tarihinin yeni transfer rekoru olacak.Ukrayna ekibi ile toplamda 57 maça çıkan Kevin, 17 gol ve 10 asistlik katkıda bulundu.