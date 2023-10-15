Arda Turan'ın oğlu Galatasaray altyapısında!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Arda Turan'ın oğlu Hamza Arda Turan, Galatasaray Futbol Okulu bünyesine katıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Arda Turan'ın oğlu Galatasaray altyapısında!
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15 Ekim 2023 13:13
Bu günlerde Eyüpspor'un teknik direktörlüğünü yapan Galatasaray'ın eski futbolcusu Arda Turan, sarı-kırmızılı camia ile olan bağlarını koparmıyor.

Arda Turan, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda oğlu Hamza Arda Turan'ın Galatasaray Futbol Okulu'nun bünyesine katıldığını belirtti.

Arda Turan'ın paylaşımında oğlu Hamza ile birlikte Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de yer aldı. İşte o paylaşım;



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