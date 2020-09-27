'Arda Turan, 2006'da Rangers'a transfer olmak istiyordu'

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Glasgow Rangers ile oynayacağı mücadele öncesinde İskoç teknik adam Tommy Wilson açıklamalarda bulundu ve 2006 yılında İskoçya U19 takımının teknik direktörlüğünü yaparken U19 Avrupa Şampiyonası'nda Arda Turan ile yaptığı sohbeti paylaştı.



Arda Turan'ın 19 yaşında Rangers'a transfer olmak istediğini belirten Wilson, "O konuşmayı hiç unutmayacağım. Çok açık bir şekilde konuştu. Tüm takımlar Polonya'da aynı otelde kalıyordu ki bu da aslında ilginç. Rangers sohbeti nereden çıktı, bilmiyorum. Arda, Rangers'ın büyük bir takım olduğunu biliyordu ve Rangers'a transfer olma konusunda bizimle konuştu. İngilizce konuştu, gerçekten istekliydi. Ben onun İspanya'ya gitmesinin, kendisi için daha iyi olacağını düşündüm. Çok net bir çocuktu. Sonra Rangers'a transferi için de İskoç ekibiyle görüştük, niye olmadı, bilmiyorum. Bu kadar büyük başarılara ulaşan bir oyuncuyu almak harika olurdu. Kariyerine bir bakın, oynadığı takımlarda büyük katkısı oldu." ifadelerini kullandı.



Arda Turan'ın o turnuvada sağ bek oynadığı da belirten teknik adam, "İskoçya ile Türkiye'yi 3-2 mağlup ettik ve nasıl başardık, bilmiyorum. Çok yetenekli oyunculardan kurulu bir takımdı. Arda Turan ise sağ bek oynadı ve o da bundan memnun değildi. O her yerde oynayabilecek oyunculardan ve bunu başarabilecek çok fazla futbolcu yok." dedi.



