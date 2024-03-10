Arda Güler, Real Madrid formasıyla gol attı!

İspanya LaLiga'nın 28. haftasında Real Madrid'in 4-0 kazandığı Celta Vigo maçında milli oyuncumuz Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk kez gol sevinci yaşadı.Santiago Bernabeu'da oynanan mücadeleyi Real Madrid'in diğer gollerini 21. dakikada Vinicius Junior, 79. dakikada Vicente Guaita kendi kalesine, 88. dakikada Carlos Dominguez kendi kalesine attı.Oyuna 89. dakikada Vinicius Junior'un yerine dahil olan Arda Güler, 90+4'teCeballos'tan altığı topta ceza alanına girdi ve kaleciyi geçip topu ağlarla buluşturdu.19 yaşındaki milli futbolcu, bu golle birlikte Real Madrid forması altındaki ilk golünü kaydetmiş oldu.Bu sonuçla birlikte Real Madrid 69 puana yükselirken, Clelta Vigo 24 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Real Madrid deplasmanda Osasuna'ya konuk olurken, Celta Vigo deplasmanda Sevilla ile karşılaşacak.