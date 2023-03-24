Arda Güler'den az zamanda çok iş!

Fenerbahçe'nin harika çocuğu Arda Güler, 19 yaş altında dünyanın en yetenekli 9 oyuncusu arasında gösterilmişti.



Arda Güler'le ilgili övgü dolu ifadeler kullanırken, yeteneğinin hak ettiği kadar süre alamadığına dikkat çekmişti. 18 yaşındaki oyuncu, bu sezon 21 maçta görev yaptı. Ancak Arda, toplamda 630, maç başına ise ortalama 30 dakika sahada kalabildi.



Sadece Sarı-Lacivertli renklere gönül verenlerin değil, neredeyse tüm futbolseverlerin daha fazla izlemek istediği genç yetenek, az sürede çok iş yapmayı başardı.



KULÜP TARİHİNE GEÇTİ



Arda, Dinamo Kiev ağlarını sarsarak Fenerbahçe tarihinin Avrupa Kupaları'nda gol sevinci yaşayan en genç oyuncusu oldu.



Milli futbolcu, sahada sadece yeteneklerini sergilemekle kalmadı, kendinden yaşça büyük takım arkadaşlarına liderlik etme konusunda da hiç sıkıntı yaşamadı. Arda Güler, NXGN 2023 listesindeki birçok yıldızdan daha az şans bulmasına rağmen NXGN Elit 9 arasına girmeyi başardı.



GAVI 2615 DAKİKA OYNADI



Fenerbahçe'nin harika çocuğu gibi Elit 9 genç yetenek arasında gösterilen Barcelonalı Gavi, bu sezon 37 maçta tam 2615 dakika sahada kaldı.



Bir diğer 'Elit 9' oyuncusu Mohamed Ali-Cho, 4 ayrı sakatlık nedeniyle toplamda 4 ay sahalardan uzak kalmasına rağmen 16 mücadelede 548 dakika oynadı.



Arda Güler'in, Cho dışında süre konusunda geçebildiği tek isim ise Bayern Münih'nin 17 yaşındaki yeteneği Mathys Tel oldu. Fransız yıldız, 21 karşılaşmada 489 dakika sahada kaldı.









SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ