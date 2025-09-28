28 Eylül
Fenerbahçe-Antalyaspor
2-0
28 Eylül
Konyaspor-Başakşehir
2-1
28 Eylül
Metz-Le Havre
0-0
28 Eylül
Lecce-Bologna
2-2
28 Eylül
AC Milan-SSC Napoli
2-182'
28 Eylül
Nice-Paris FC
1-1
28 Eylül
Angers-Brest
0-2
28 Eylül
Lille-Lyon
0-1
28 Eylül
NEC Nijmegen-Alkmaar
2-1
28 Eylül
Rennes-Lens
0-083'
28 Eylül
Pisa-Fiorentina
0-0
28 Eylül
FC Groningen-Feyenoord
0-1
28 Eylül
FC Utrecht-SC Heerenveen
2-2
28 Eylül
Telstar-Go Ahead Eagles
4-2
28 Eylül
Cercle Brugge-Gent
2-4
28 Eylül
Sporting Charleroi-KV Mechelen
0-2
28 Eylül
Roma-Verona
2-0
28 Eylül
Sassuolo-Udinese
3-1
28 Eylül
Rizespor-Kasımpaşa
1-2
28 Eylül
Real Betis-Osasuna
2-063'
28 Eylül
Barcelona-Real Sociedad
2-1
28 Eylül
Elche-Celta Vigo
2-1
28 Eylül
Rayo Vallecano-Sevilla
0-1
28 Eylül
Newcastle-Arsenal
1-2
28 Eylül
Aston Villa-Fulham
3-1
28 Eylül
Union Berlin-Hamburger SV
0-0
28 Eylül
FC Köln-VfB Stuttgart
1-2
28 Eylül
Freiburg-Hoffenheim
1-1
28 Eylül
Serik Belediyespor-Erzurumspor
1-1
28 Eylül
Hatayspor-Bandırmaspor
0-3
28 Eylül
Manisa FK-Bodrum FK
0-4
28 Eylül
İstanbulspor-Boluspor
1-1
28 Eylül
Kayserispor-Gençlerbirliği
1-1
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Archie Brown: "Birlik olmak zorundayız"

Fenerbahçe'de Archie Brown, Antalyaspor maçının ardından konuştu.

calendar 28 Eylül 2025 22:18
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Archie Brown: 'Birlik olmak zorundayız'
Fenerbahçe'de Archie Brown, sahalarında Antalyaspor'u 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"BİRLİK OLMAK ZORUNDAYIZ"

Brown, takımın sahada doğru bir reaksiyon gösterdiğini dile getirerek, "Reaksiyon verdik fazlasıyla. Takım olarak şunu netleştirmek gerekiyor; her zamankinden daha fazla birlikte olmak zorundayız. Tutkumuzu saha içinde gösterdik. Böyle bir atmosferde futbol oynamak harika." ifadelerini kullandı.



"ÖZGÜVENLE YOLA DEVAM"

Genç oyuncu, lig maratonunun uzun olduğuna dikkat çekerek, "Başlangıç itibarıyla sahada reaksiyon gösterdik. Oynanacak çok maç var, ligin sonuna çok var. Geliştirmemiz gereken noktaları geliştireceğiz. Çok yüksek bir özgüvenle sezonu devam ettirmek istiyoruz." sözleriyle konuşmasını tamamladı.

 Reklam 
