Archie Brown: 'Birlik olmak zorundayız'

Fenerbahçe'de Archie Brown, sahalarında Antalyaspor'u 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



"BİRLİK OLMAK ZORUNDAYIZ"



Brown, takımın sahada doğru bir reaksiyon gösterdiğini dile getirerek, "Reaksiyon verdik fazlasıyla. Takım olarak şunu netleştirmek gerekiyor; her zamankinden daha fazla birlikte olmak zorundayız. Tutkumuzu saha içinde gösterdik. Böyle bir atmosferde futbol oynamak harika." ifadelerini kullandı.

Genç oyuncu, lig maratonunun uzun olduğuna dikkat çekerek,sözleriyle konuşmasını tamamladı.