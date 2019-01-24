Aras Özbiliz'den Şenol Güneş itirafı!

Sezon başında'tan Willem II takımına kiralanan, Hollanda basınına verdiği röportajda Beşiktaş'taki günleri hakkında konuştu.Siyah beyazlı takımda teknik direktör Şenol Güneş ile sorunlar yaşadığını belirten Aras, ''İstanbul benim doğduğum şehir. Harika bir metropol, boğazı çok seviyorum. Ama oynamadığın zaman İstanbul'da kalmanın anlamı yoktu. Teknik direktör Şenol Güneş beni tanımıyordu ve bana hiç şans vermedi. Hocayla konuştuk ama o başkalarını tercih etti. Benim Beşiktaş ile hala 2 senelik kontratım var. Şenol Güneş hala teknik direktör. Neler olacağını bilmiyorum. Başka bir çözüm yolu bulmalıyız.'' sözlerini kullandı.Aras Özbiliz, bu sezon Willem II formasıyla Hollanda Ligi'nde 11 maça çıkarken 1 gol ve 2 asist üretti.