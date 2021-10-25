Chelsea ile yeni sözleşme konusunda anlaşamayan Antonio Rudiger'in başka takıma transfer olacağı bildirildi.
Di Marzio'nun haberine göre, Chelsea'nin defans oyuncusu Antonio Rudiger'in yeni sözleşmeye imza atmayacak.
Rudiger'in Juventus, Manchester City, Tottenham ve PSG gibi takımlardan birine transfer olacağı konuşuluyor.
Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 28 yaşındaki futbolcunun Chelsea'den bonservissiz ayrılması bekleniyor.
Di Marzio'nun haberine göre, Chelsea'nin defans oyuncusu Antonio Rudiger'in yeni sözleşmeye imza atmayacak.
Rudiger'in Juventus, Manchester City, Tottenham ve PSG gibi takımlardan birine transfer olacağı konuşuluyor.
Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 28 yaşındaki futbolcunun Chelsea'den bonservissiz ayrılması bekleniyor.