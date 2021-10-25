Antonio Rudiger için ayrılık iddiası!

Antonio Rudiger'in uzun yıllar formasını giydiği Chelsea'den ayrılacağı iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Antonio Rudiger için ayrılık iddiası!
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25 Ekim 2021 17:09
Chelsea ile yeni sözleşme konusunda anlaşamayan Antonio Rudiger'in başka takıma transfer olacağı bildirildi.

Di Marzio'nun haberine göre, Chelsea'nin defans oyuncusu Antonio Rudiger'in yeni sözleşmeye imza atmayacak.

Rudiger'in Juventus, Manchester City, Tottenham ve PSG gibi takımlardan birine transfer olacağı konuşuluyor.

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 28 yaşındaki futbolcunun Chelsea'den bonservissiz ayrılması bekleniyor.


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