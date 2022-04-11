Antonio Cassano: "Ronaldo, Benzema'ya dua etmeli"

İtalyan eski oyuncu Antonio Cassano, Real Madrid'in Fransız forveti Karim Benzema için övgü dolu sözler kullandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Antonio Cassano: 'Ronaldo, Benzema'ya dua etmeli'
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11 Nisan 2022 16:46
İtalyan eski oyuncu Antonio Cassona'dan Karim Benzema'ya övgü geldi.

İtalyan eski oyuncu yaptığı açıklamada, "Futbolda sadece unvanlar ve atılan goller yoktur. Zidane kariyerinde pek gol atamadı ama o tarihin en büyük oyuncularından biri. Riquelme de öyle. Goller ve başarılar önemlidir ama bu kariyerlerinde belirleyici bir rol oynamazlar." dedi.

Ronaldo'nun kariyerindeki yükselişin Benzema'dan dolayı olduğunu belirten İtalyan, "Cristiano her sabah 'Benimle oynadığın için teşekkür ederim Benzema' diyerek ona dua etmeli." ifadelerini kullandı.

Son olarak Cassano, "Benzema geçen sezon 50'den fazla gol katkısı yaptı. Bu sezon da 30'dan fazla gol attı. Ronaldo da her zaman gol atan bir isim ama o farklı bir oyuncu." diyerek sözlerini noktaladı.

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