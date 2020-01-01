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"Anthony Davis 3 numarayı sevdi, değiştirmeyecek" iddiası

Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis'in önümüzdeki sezon LeBron James'in forma numarası olan 23'ü giymeyeceği ve önceki sezon giydiği 3 numaraya sadık kalacağı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis'in önümüzdeki sezon LeBron James'in forma numarası olan 23'ü giymeyeceği ve önceki sezon giydiği 3 numaraya sadık kalacağı bildirildi.

James, Davis'e 2020-21 sezonunda numarasını vermek isterken, Miami Heat ile geçirdiği süre boyunca giydiği numaraya (6) geçecekti. Ancak Davis'in, lisede giydiği numara olan 3 numarayı tutmaya karar verdiği iddia edildi.

SB Nation'dan Harrison Faigen, raporunu şu şekilde bildirdi:

"Ancak, bir takım sözcüsüne Davis 3 numarayı sevdi ve bu yıl forma numarasını değiştirmeyecek. Los Angeles'ta yeni, beş yıllık sözleşmesine başlarken, lisede ve Lakers'ta giydiği tek numaraya sadık kalacak."

Davis ve James yakın zamanda Lakers ile yeni sözleşmeler imzalamışlardı ve şimdi bu unvanı başarılı bir şekilde korumak için sezona odaklanmış durumdalar.


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