Milwaukee Bucks'ın yıldız ismi Giannis Antetokounmpo, bu sezon üç sayılık atışlardan vazgeçerek daha fazla orta mesafe şut kullanmaya başladı. Yunan oyuncu, maç başına 1'in altında üçlük denemesi yaparak 2014-15 sezonundan bu yana en düşük seviyeye indi. Buna karşılık 102 orta mesafe isabetiyle ligde bu kategoride dördüncü sırada yer alıyor.



"Bu şutlar üzerine çalıştım," diyen Antetokounmpo, ESPN'e verdiği röportajda, "Rakiplerim bu şutları bana veriyor. Bedenime daha az yük bindirdiği için bunları kullanmalıyım," ifadelerini kullandı.



Yıldız oyuncu, geçen yaz yetenek antrenörü Drew Hanlen ile çalışarak oyununa yeni bir hücum silahı eklemeye ve temaslı pozisyonları azaltmaya odaklandı.



"Otuzlu yaşlarımdayım ve hâlâ en az dört ila altı yıl üst düzey basketbol oynayabileceğime inanıyorum. Ancak artık daha akıllıca oynamalıyım," diyen Antetokounmpo, Karl Malone'un 1989-90 sezonundan bu yana 30 sayı ortalamasının üzerine çıkarken maç başına birden az üçlük deneyen ilk oyuncu olmayı başardı.



Giannis son olarak, "Çok fazla üçlük atmayı seviyorum ama şu anda takımımın benden beklediği şey bu değil. Büyük anlarda üçlükler sokacağımı biliyorum, ancak asıl odak noktam potaya gitmek, oyun kurmak ve orta mesafe şutları kullanmak," şeklinde konuştu.



