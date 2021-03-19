Antalyaspor'un stadı, 600 hanenin yıllık elektrik ihtiyacı karşılanıyor

Stadyumdaki güneş panellerinden üretilen enerjiyle yıllık 1 milyon 809 bin lira gelir elde ediliyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Antalyaspor'un stadı, 600 hanenin yıllık elektrik ihtiyacı karşılanıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Mart 2021 13:20
Antalya'da 2015'de yapımı tamamlanan 33 bin kişilik stadın çatısındaki panellerden üretilen elektrikle 600 hanenin yıllık enerji ihtiyacı karşılanıyor. 

 Kış aylarında binden fazla takımın kamp yapmasından dolayı spor turizmi ile de ön plana çıkan kentte, 96 dönümlük araziye yapılan Antalya Stadı, enerjisini güneşten sağlıyor. 

Stadın çatısına kurulan elektrik üretim santralleriyle, şehir şebekesine destek veriliyor.  

- Yavuz Gürhan: "Milli ekonomimize destek sağlıyor" 

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, stadyumun 2015'te açıldığını hatırlattı.

Stadyumun kendi kendine yetebilen çevreci bir projeyle inşa edildiğine işaret eden Gürhan, şunları kaydetti:

"Bu süreçte ulusal ve uluslararası birçok karşılaşmaya ev sahipliği yaptı. Kendi elektriğini üretmesi ve şehir şebekesine destek vermesi dolayısıyla milli ekonomimize destek sağlıyor. Stadyum görsel güzelliğiyle Antalya'yı dünyaya tanıtırken çevreci özelliğiyle de örnek gösteriliyor. Stadyum, bakanlığımızın vizyon projelerinden bir tanesi. Antalya'nın dünyaya sporun başkenti nitelendirilmesiyle tanıtılmasını sağlayan en önemli proje. Bu sistemle yılda 1 milyon 766 bin kilovatsaat enerji üretiliyor. Bu enerji de ortalama 600 evin yıllık elektrik üretimine denk geliyor. Sistemle yıllık 1 milyon 809 bin lira gelir elde ediliyor. " 

Gürhan, Antalya'daki stadyum ve spor salonu gibi projeler sayesinde kente gelen spor kulüpleri sayısının arttığını, bu kulüplerinin kamp sürelerinin uzadığını vurguladı.  



- Stadın özellikleri 

Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi'nde yer alan stat, antik kentlerdeki arenalara benzetiliyor. Stat, 360 derece tam daire olarak yapıldı. 

16 bin metrekarelik çatının 5 bin metrekarelik bölümü çimlerin güneş alabilmesi için şeffaf yapıldı. Statta 44 loca bulunuyor. 8 bin metrekarelik ticari alan ile bin 200 araçlık otopark da yer alıyor. 

Antalyaspor, 2015-2016 sezonundan bu yana maçlarını bu statta oynuyor. 

 


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.