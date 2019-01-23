Antalyaspor'dan İspanya 2. Ligi'ne transfer oldu!

Antalyaspor'da Abdelaziz Barrada'nın, İspanya 2. Lig takımlarından Gimnastic de Tarragona'ya kiralandığı bildirildi.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 29 yaşındaki Faslı oyuncunun, sezon sonuna kadar Gimnastic de Tarragona takımına kiralandığı belirtildi.
Açıklamada, Barrada'ya yeni kulübünde başarı dileğinde bulunuldu.
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Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 29 yaşındaki Faslı oyuncunun, sezon sonuna kadar Gimnastic de Tarragona takımına kiralandığı belirtildi.
Açıklamada, Barrada'ya yeni kulübünde başarı dileğinde bulunuldu.
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