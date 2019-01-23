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Antalyaspor'dan İspanya 2. Ligi'ne transfer oldu!

Antalyaspor'un Faslı futbolcusu Abdelaziz Barrada, İspanya'ya transfer oldu.

Kaynak: AA
Antalyaspor'dan İspanya 2. Ligi'ne transfer oldu!
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23 Ocak 2019 18:33
Antalyaspor'da Abdelaziz Barrada'nın, İspanya 2. Lig takımlarından Gimnastic de Tarragona'ya kiralandığı bildirildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 29 yaşındaki Faslı oyuncunun, sezon sonuna kadar Gimnastic de Tarragona takımına kiralandığı belirtildi.

Açıklamada, Barrada'ya yeni kulübünde başarı dileğinde bulunuldu.

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