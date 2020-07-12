Antalyaspor'dan Alanyaspor'a Avrupa yolunda darbe

Süper Lig'de iddiası kalmayan Antalyaspor, Avrupa kupalarına katılma hedefi olan Alanyaspor'u tek golle yıktı.

Haber; Sporx.com
Antalyaspor'dan Alanyaspor'a Avrupa yolunda darbe
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12 Temmuz 2020 22:54
Süper Lig'de 32. hafta maçında iddiası kalmayan Antalyaspor ile Avrupa kupalarına katılmak isteyen Alanyaspor karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Antalyaspor oldu.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü 22. dakikada Adis Jahovic kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Antalyaspor puanını 41'e yükseltirken, Alanyaspor 51 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Antalyaspor, Ankaragücü'ne konuk olacak. Alanyaspor, Denizlispor'u ağırlayacak.



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