Antalyaspor Vakfı'nda başkanlığa Gültekin Gencer seçildi

Antalyaspor Vakfı'nın başkanlığına, bir dönem kulüp başkanlığı da yapan Gültekin Gencer seçildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Antalyaspor Vakfı'nda başkanlığa Gültekin Gencer seçildi
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25 Haziran 2022 16:35
Antalyaspor Vakfı başkanlığına Gültekin Gencer getirildi.

Vakfın olağan genel kurulu, Hasan Subaşı Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Başkanlığa aday olan Gültekin Gencer, göreve seçildi.

Kırmızı-beyazlı camianın eski kulüp başkanlarından olan Gencer'in yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Ertuğrul Ünal, Okan Alanyalı, Hasan Ali Ceylan, Enver Barış, Mert Berberoğlu, Rasim Feyzan Doğu.

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