Antalyaspor'un istikrar abidesi: Fredy!

Süper Lig'in ikinci devresine damga vuran Antalyaspor'da Fernando Lucas Martins'in transferinin ardından formasını kaybeden Fredy Ribeiro, buna rağmen takımının en verimli ismi olarak dikkat çekiyor.



Antalya Lider gazetesinde yer alan habere göre; 2018-2019 sezonunun devre arasında Portekiz'in Belenenses takımından transfer edilen Fredy Ribeiro, ilk maçına çıktığı Şubat 2019'dan bu yana Süper Lig'de takımı adına en çok gol atan ve en çok asist yapan futbolcu olarak dikkat çekiyor.



Son olarak geçtiğimiz pazar günü oynanan ve Antalyaspor'un 4-1 kazandığı Giresunspor ağlarını havalandıran 31 yaşındaki futbolcu, 98 kez Süper Lig randevusunda ter dökerken, 17 gol ve 12 asist yaparak her iki alanda da takımının lideri oldu.



115. KEZ SAHAYA ÇIKTI



Süper Lig'de 98 kez sahne alan Fredy Ribeiro, resmi karşılaşmalarda ise 115 kez Antalyaspor formasını sırtına geçirdi. Angolalı futbolcu, 20 gol ve 15 asiste imza atarak Kırmızı-Beyazlıların son yıllardaki en verimli transferi olarak öne çıktı.



17 FARKLI TAKIMA KARŞI SKOR ÜRETTİ



17 farklı takıma karşı gol ve asist üreten Fredy Ribeiro, en çok skora katkı sağladığı rakipleri Sivasspor, Göztepe ve Giresunspor oldu. Sivasspor'a karşı 3 gol ve 1 asist yaparak 4 gole katkı koyan Fredy, Giresunspor'a karşı 3 gol, Göztepe'ye karşı ise 2 gol atıp, 1 kez de takım arkadaşını golle buluşturdu. Angolalı futbolcu, Kayserispor'a karşı 2 gol, Trabzonspor ile Karagümrük'e karşı 1'er gol ve 1'er asist, Ankaragücü ve Kasımpaşa'ya karşı 2'şer asist, Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Hatayspor'a karşı 1'er gol, Denizlispor, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Gençlerbirliği'ne karşı da 1'er asist kaydetti.



1 GOLÜNÜ TFF YEDİ



Fredy Ribeiro'nun 1 golü ise Türkiye Futbol Federasyonu'nun hatasına kurban gitti. 2020-2021 sezonunun 13 haftasında oynanan ve Antalyaspor'un 2-0 galibiyetiyle sonuçlanan Kayserispor mücadelesinde gol sevinci yaşayan Angolalı futbolcunun bu sayısı Sidney Sam'e yazıldı. Mücadelenin 41. dakikasında sağ kanattan Bünyamin Balcı'nın yerden çıkardığı topa gelişine vuran Fredy, ağları havalandıran isim oldu. Ancak bu gol Alman futbolcu Sidney Sam'e verildi. Ümit Öztürk'ün yönettiği karşılaşmada hakemden mi, yoksa personel hatasından kaynaklı mı bu hata yapıldı bilinmiyor.





