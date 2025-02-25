Antalyaspor Kulübü Başkanı Sinan Boztepe: "Lige konsantre olduk"

Antalyaspor'da kulüp başkanı Sinan Boztepe, Türkiye Kupası'nda oynanan Beşiktaş maçı sonrası açıklama yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Antalyaspor Kulübü Başkanı Sinan Boztepe: 'Lige konsantre olduk'
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25 Şubat 2025 18:08
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu üçüncü maçında Beşiktaş'a 2-1 yenilen Antalyaspor'da kulüp başkanı Sinan Boztepe, "Keyifli bir maçtı ama istediğimiz skoru alamadık. Lige konsantre olmuş durumdayız. Lig bizim için daha önem arz ediyor." dedi.

Boztepe, karşılaşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında istedikleri sonuçları alamadıklarını söyledi.

Gruplarında çeyrek finale yükselen Beşiktaş ve Bodrum FK'yi tebrik eden Boztepe, "İnşallah seneye kupada daha iyisini yapacağız. Keyifli bir maçtı ama istediğimiz skoru alamadık. Lige konsantre olmuş durumdayız. Lig bizim için daha önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

Boztepe, ligde daha fazla motive olarak üst sıralara çıkmak istediklerini kaydetti.


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