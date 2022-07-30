Yeni sezon hazırlıklarına Almanya'da devam eden Antalyaspor, hazırlık maçında Borussia Dortmund ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Borussia Dortmund, karşılaşmanın 8. dakikasında Julian Brandt'ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı Alman ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Antalyaspor'a eşitliği getiren golü 60. dakikada Alassane Ndao kaydetti. Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve 1-1 sona erdi.
Borussia Dortmund, karşılaşmanın 8. dakikasında Julian Brandt'ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı Alman ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Antalyaspor'a eşitliği getiren golü 60. dakikada Alassane Ndao kaydetti. Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve 1-1 sona erdi.
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