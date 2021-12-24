Antalyaspor'da Galatasaray öncesi 6 eksik

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 25 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Antalyaspor'da Galatasaray öncesi 6 eksik
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24 Aralık 2021 15:43
Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 25 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor mücadelesi Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak.

Geçen hafta Kasımpaşa ile iç sahada 1-1 berabere kalan, son üç deplasman maçını kaybeden kırmızı-beyazlılar, Galatasaray karşısında ligin ilk devresini iyi sonuçla tamamlamak istiyor.

Ligde 6 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyet sonucunda 22 puanla 14. sırada yer alan Akdeniz ekibinde, sarı kart cezalısı Andrea Poli Galatasaray mücadelesinde forma giyemeyecek.

Sakatlıkları süren Doğukan Nelik, Harun Alpsoy, Ufuk Akyol, Enzo Crivelli ile Hakan Özmert'in de Galatasaray karşısında forma giymesi beklenmiyor.


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