Antalyaspor'da Adana Demirspor maçı öncesi 2 eksik

Süper Lig'in 8. haftasının açılışında Antalyaspor'da Adana Demirspor maçı öncesi 2 eksik bulunuyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Antalyaspor'da Adana Demirspor maçı öncesi 2 eksik
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30 Eylül 2021 10:55
Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de 8. haftada yarın Adana Demirspor'u konuk edecek.

Antalya Stadı'nda yapılacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Geçen hafta Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden Antalyaspor, ligde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle 8 puanla 13. sırada yer alıyor.

Antalyaspor'da Adana Demirspor mücadelesi öncesi sakatlıkları süren Doğukan Nelik ile Harun Alpsoy dışında eksik oyuncu bulunmuyor.


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