Antalyaspor'da 4 milyon euro'luk karar!

Antalyaspor forması giyen Jakub Kaluzinski'nin talipleri artıyor.



Kırmızı – beyazlıların geçen sezon başında Polonya ekiplerinden Lechia Gdansk'den transfer ettiği 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Jakub Kaluzinski için geçtiğimiz haftalarda teklif yapan İspanya'nın La Liga ekiplerinden Real Valladolid'in yeni bir teklifle Antalyaspor'un kapısını çalacağı ortaya çıktı.



BEKLENTİ 4 MİLYON EURO



Genç orta saha oyuncusu için haftalardır görüşmelerini sürdüren Real Valladolid'in 2.5 milyon Euro'luk ilk teklifini artıracağı gelen bilgiler arasında yer aldı. Antalyaspor'un ise oyuncu için 4 milyon Euro civarında bonservis istediği aktarıldı.



Bir yıldır Antalyaspor formasını terleten ve geçtiğimiz sezon Süper Lig'de çıktığı 35 maçta 2 asist kaydeden Jakub Kaluzinski'nin geçtiğimiz hafta İskoç devi Celtic'in de radarına girdiği öğrenilmişti. İskoç medyasında çıkan habere göre Lechia Gdansk'de oynadığı dönemden bu yana takip edilen Kaluzinski için resmi teklif sunulabileceği belirtilmişti. [Lider Gazete]





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