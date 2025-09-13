Antalyaspor, Bachir Gueye'yi kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor, Senegalli oyuncu Bachir Gueye'yi transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Antalyaspor'umuz, Senegalli Mouhamed El Bachir Gueye ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." denildi.
